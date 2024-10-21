الأرصاد تحذر: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل سرعتها 40 كم فى الساعة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه اعتباراً من الساعة 06 صباحاً الى الساعة 11 ليلاً يوم الثلاثاء غدا 22 اكتوبر 2024، من المتوقع نشاط للرياح الشمالية الشرقية تصل سرعتها الى 40 كم / ساعة على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهاراً وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

كما أنه من المتوقع أيضا خلال الفترة المذكورة ، اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح من ( 60:50 كم/س) وارتفاع الموج من ( 2.5 3.5 متر).

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر ، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، حار على جنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .



وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 32 درجة، والصغرى 18، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22.



هيئة الأرصاد



