اليوم السابع
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وزير الصحة اليونانى: مصر صديق تاريخى لنا وقدمنا الدعم للشعب الفلسطينى

الأحد، 20 أكتوبر 2024 02:30 م
وزير الصحة اليونانى: مصر صديق تاريخى لنا وقدمنا الدعم للشعب الفلسطينى وزير الصحة في اليونان
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور أدونيس جورجياديس وزير الصحة في اليونان، إن مصر صديق تاريخي لنا وخبراتنا في التعامل خلال الأزمة الاقتصادية يمكن أن تكون مجالا للتعاون مع الدولة المصرية، حيث عاملنا بكل جهد على كيفية إدارة الأمال، وأن نقدم خدمات صحية أفضل لشعبنا.

وأضاف الوزير اليوناني خلال كلته في جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "قدمنا الدعم للشعب الفلسطيني واستضافنا مجموعات من أجل الحصول على العلاج.. ومستعدون لاستضافة المزيد من المرضي في الأزمة، وعلينا التأكيد الرهائن في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر يجب أن يعودوا.. أي محب للسلام يجب أن يوافق على هذا الأمر".







وزير الصحة في اليونان

المؤتمر العالمي للسكان

المؤتمر العالمي للسكان والصحة

الرئيس السيسي

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مؤتمر السكان والصحة

اخبار الرئيس السيسي

افتتاح المؤتمر العالمي للسكان




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