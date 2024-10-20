وزير الزراعة يعلن تأسيس شركة "Digital Smart Tree" للتحول الرقمى والجغرافى

كتبت أسماء نصار

قال علاء فاروق وزير الزراعة إنه تم تأسيس شركة (Digital Smart Tree) للتحول الرقمي والجغرافي للزراعة في مصر والتى تختص بأعمال الحصر والتصنيف والتحليل والمتابعة للأراضي الزراعية والأنشطة المتعلقة بها في جميع أنحاء الجمهورية.

أضاف فاروق، أن الشركة تهدف إلى حصر وضبط إجراءات الحوكمة للحيازات الزراعية وتدقيق تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي "ري – أسمدة – مبيدات"، و تحديد زمامات زراعات المحاصيل وعلى رأسها المحاصيل الإستراتيجية وتقدير الإنتاج وتقدير الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك ودعم متخذي القرار و تمكين وزارة الزراعة من وضع سياسات زراعية تحقق إحتياجات السوق المحلى والتصدير، وتحديد الإحتياجات المائية لكل زمام منزرع طبقاً للإحتياج الفعلي بالإضافة الى سهولة عمليات النقل واللوجيستيات وبالأخص التخزين الاستراتيجي، وتحديد وتوفير متطلبات التصنيع الزراعي وزيادة فرص التصدير.

كما تعمل الشركة على التعاون في مجالات الزراعة الذكية باستخدام طائرات الدرون وإستخدام تكنولوجيا التحليل الطيفي والتحكم الآلي في عمليات رش المبيدات و تكامل قواعد البيانات الزراعية والأنشطة المتعلقة بالزراعة مع المنظومة الموحدة التي تنفذها شركة التحول الرقمي وتعاون مديريات وإدارات وجمعيات وزارة الزراعة في إعداد وتأهيل البيانات المطلوبة لحصر الأراضي الزراعية في مصر وتحويلها رقمياً وجغرافياً و التعاون البحثي في تجارب الاستشعار عن بعد لحصر وتحديد مساحات المحاصيل الزراعية في مصر.