مزار سياحى ومول تجارى ومحطة ركاب.. شاهد محطة قطارات صعيد مصر بعد تشغيلها

كتب سيد الخلفاوى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، والتى تم افتتاحها السبت الماضى بحضور الرئيس السيسى.

وتضم محطة قطارات صعيد مصر، التى تم افتتاحها اليوم، بمنطقة بشتيل بالجيزة، 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و(4) أرصفة لخط المناشى جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالى ( أسوان/اسكندرية - المناشى - البضائع) حيث يبلغ إجمالى أطوال السكك الحديدية بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاحا.

ويقام مبنى المحطة الرئيسى على مساحة 31.000 م2 والذى يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى على جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضى خاصة بالعاملين بالمحطة.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر منهم شباك مخصص لذوى الهمم المستخدمين للكراسى المتحركة، وكذلك دورات المياه بها أيضا ما هو مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة، ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثانى للمحطة والذى يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.