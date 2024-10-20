اليوم السابع
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حياة كريمة تطلق 3 منافذ متنقلة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:39 م
حياة كريمة تطلق 3 منافذ متنقلة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة منافذ لحوم حياة كريمة
كتبت - مرام محمد

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أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الأحد، ثلاثة منافذ متنقلة إلى محافظة الجيزة، لطرح اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتمركزت منافذ "حياة كريمة" المتنقلة، اليوم، في محافظة الجيزة، بالمناطق الآتية: (قرية المنوات بأبو النمرس، ومركز ومدينة أطفيح، وحي إمبابة).

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة في محافظة الجيزة، اللحوم المجمدة والبلدية بأسعار مخفضة، إذ تبيع كيلو اللحوم البلدية بسعر 310 جنيهات، واللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو.







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الجيزة

أبو النمرس

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