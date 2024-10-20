تشكيل هيئة جديدة للجنة المرأة بمجلس كنائس مصر.. تفاصيل

كتب ـ محمد الأحمدى

اجتمعت لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر أمس في نادي الراعي الصالح للروم الأرثوذكس H.O.C بمصر الجديدة، بحضور الأمين العام للمجلس القس يشوع بخيت، والأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي الأمين المشارك عن كنيسة الروم الأرثوذكس، والأب فايز نادي من لجنة الكهنة والرعاة وذلك لتشكيل هيئة جديدة للجنة المرأة. خلال الاجتماع، تم اختيار روزت جورج شاكر رئيسةً، ولوريس عوض نائبًا للرئيس، ونورا إدوارد سكرتيرةً، والدكتورة لورا بترا أمينةً للصندوق.

وفي بداية الاجتماع، قدَّم الآباء وأعضاء اللجنة الشكر للرئيسة السابقة فيفيان قسطندى ظريفة ولكل من ساعدها في الخدمة خلال فترة الخدمة. تمت الإشادة بروح التعاون والعطاء التي ميَّزت عملهم، حيث قدَّموا وقتهم وجهدهم تطوعًا من أجل الكنيسة الواحدة، متطلعين إلى مزيد من العمل المثمر في المستقبل.

وصرح مايكل فيكتور، رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، أن اجتماع لجنة المرأة تميَّز بروح المحبة التي جمعت جميع الأعضاء الممثلين للكنائس المصرية المختلفة المشاركة في المجلس "الكنيسة القبطية، الإنجيلية، الكاثوليكية، الروم الأرثوذكس، والأسقفية". وأوضح أن لجنة المرأة منذ تأسيس المجلس في فبراير 2013 قدَّمت العديد من الخدمات التوعوية والتعليمية، وشاركت في معارض دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما عملت في برامج محو الأمية، وكرمت العديد من قصص النجاح، ليس للمرأة فحسب، بل للأسرة بشكل عام.

وأضاف رئيس لجنة الإعلام أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفًا للجهود في إطار حرص المجلس على توسيع نطاق الخدمة والانتشار على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن لجنة المرأة ستقوم بتنظيم العديد من الأنشطة الإنسانية، بما في ذلك زيارات افتقاد المرضى ودعم الأسر المحتاجة، إيمانًا برسالتها في نشر المحبة والخدمة المسيحية. وأختتم انه على اجندة الهيئة الجديدة للجنة دراسة إعداد مؤتمر حول التحديات التي تواجه المرأة في الخدمة، سواء كانت زوجة راعٍ أو خادمة.