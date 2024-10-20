اليوم السابع
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بدر عبدالعاطي: بحثت مع الوزيرة الرومانية فتح جامعة متميزة فى القاهرة

الأحد، 20 أكتوبر 2024 07:09 م
بدر عبدالعاطي: بحثت مع الوزيرة الرومانية فتح جامعة متميزة فى القاهرة وزير الخارجية
كتب محمد شرقاوى

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أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه تناول مع نظيرته الرومانية، وبشكل مفصل، إمكانية التعاون المشترك بين مصر ورومانيا في قطاعات السياحة والصحة والتعليم والثقافة، موضحا: «دار حديثا مطولا مع وزيرة الخارجية الرومانية، حول مزيد من تطوير العلاقات في مجال الثقافة، وتبادل المعارض الفنية والفعاليات الثقافية».

وشدد «عبدالعاطي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، على أنه جرى الحديث عن التعاون بمجال التعليم، في ظل وجود العديد من الطلاب المصريين، الذين يدرسون في الجامعات الرومانية، مضيفا: «تحدثنا عن إمكانية فتح إحدى الجامعات الرومانية المتميزة في القاهرة، لتوفير الدراسة والتعليم، ليس فقط للطلاب المصريين، لكن للطلاب من مختلف أنحاء المنطقة».







بدر عبدالعاطي

الوزيرة الرومانية

فتح إحدى الجامعات المتميزة

القاهرة

وزير الخارجية




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