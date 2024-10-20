الكنيسة الأرثوذكسية تقرر تأجيل سيمينار المجمع المقدس

كتب محمد الأحمدي – بتول عصام

أصدرت صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا بشأن السيمينار العاشر للمجمع المقدس بأن الْمَحَبَّةُ لَا تَسْقُطُ أَبَدًا (۱ کو ۱۳: ۸) بعد ورود عدة ملاحظات من بعض أعضاء المجمع المقدس تقرر تأجيل السيمينار العاشر الذي كان يجري الترتيب لعقده الشهر المقبل، إلى وقت آخر، لمزيد من الدراسة والإعداد، مع الاعتذار لكافة المحاضرين.

الجدير بالذكر أن السيمينار ليس اجتماعا رسميا للمجمع المقدس، بل مجرد مؤتمر دراسي حول أحد موضوعات الخدمة والرعاية، ولا يناقش فيه أي موضوعات إيمانية أو يصدر عنه أي قرارات أو توصيات لأن هذا اختصاص الجلسة القانونية للمجمع المقدس والتي تعقد سنويا برئاسة البابا البطريرك.



وقد قرر قداسة البابا دعوة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للاجتماع قريباً لبحث ومراجعة بعض الأمور التدبيرية والرعوية للكنيسة.