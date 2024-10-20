اليوم السابع
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الجوازات تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية على مستوى الجمهورية

الأحد، 20 أكتوبر 2024 12:00 م
الجوازات تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية على مستوى الجمهورية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة بناء على توجيهات اللواء محمود قمرة مساعد وزير الداخلية على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية، وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.







الإدارة العامة للجوازات

الهجرة والجنسية

حقوق الإنسان

المستندات الشرطية




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