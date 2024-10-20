اتحاد العمال: حديث الرئيس عن النمو السكاني وربطه بالبطالة يعكس فهمًا عميقًا للمشكلة

كتبت آية دعبس

أكد مجدى البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة، والطباعة، والإعلام أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان، والصحة والتنمية البشرية، كانت شاملة، وكاشفة بالأرقام للتحديات التي واجهت مصر في السنوات الماضية، وكيف تخطتها بالإجراءات التي تمت بقيادته الرشيدة؟.



وأشار البدوي إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول ربط العلاقة بين النمو السكاني السريع والبطالة وارتفاع معدلاتها تعكس فهمًا عميقًا لإدارته للأسباب الجذرية، لهذه المشكلة، والخطط التي واجهتها إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، والتي حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال مكافحة البطالة.

ولفت البدوي إلى أن تأكيد الرئيس على الجهود المبذولة لخلق ملايين فرص العمل تؤكد أن مصر تدرك أهمية خلق فرص عمل كحل أساسي لمشكلة البطالة.

ونوه نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن النجاح في خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها 6.5% التي،تحدث عنها الرئيس اليوم في تصريحاته، كانت من اهم أسبابها، تلك السياسات الاقتصادية الناجحة للتي وجه بها الرئيس السيسي ،وكان من بينها الاستثمار في البنية التحتية ،و تنفيذ مشروعات ضخمة مثل مشروع القناة الجديدة ومشروعات الطرق والكباري ،التي خلقت آلاف فرص العمل في مراحل الإنشاء والتشغيل، و تحسين البيئة الاستثمارية بتحسين البنية التحتية مما جعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ساهم في خلق المزيد من فرص العمل،.وكذلك تقديم برامج تدريبية للمساعدة في تطوير قدرات رواد الأعمال. و ربط التعليم بسوق العمل و تطوير برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مما يزيد من قابلية الخريجين للتوظيف .



