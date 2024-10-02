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مقتل 14 جنديا إسرائيليا بينهم 8 من القوات الخاصة فى اشتباكات مع حزب الله

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 08:41 م
مقتل 14 جنديا إسرائيليا بينهم 8 من القوات الخاصة فى اشتباكات مع حزب الله قتلى جنود الاحتلال
كتب أحمد جمعة

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قالت مصادر إسرائيلية إن 14 جنديا إسرائيليا قتلوا باشتباكات وقعت اليوم في جنوب لبنان.

يأتى هذا الاعتراف من جانب مصادر إسرائيلية، قال جيش الاحتلال ، الأربعاء، إن ضابطا إسرائيليا قتل في معارك بلبنان، وذلك في أعقاب توغل للجيش الإسرائيلي عبر الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "النقيب إيتان إسحق أوستر، البالغ من العمر 22 عاما.. سقط أثناء القتال في لبنان"، وفقا لفرانس برس.

وكانت أوردت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 8 جنود إسرائيليين من القوات الخاصة الإسرائيلية "إغوز" אגוז في جنوب لبنان ليلة امس خلال اشتباكات مع عناصر من حزب الله.

وقالت مواقع إسرائيلية : في كمين صعب للغاية نفذته قوات الرضوان في مارون الراس، قتل واصيب 35  مجندا وضابطا من الجيش الإسرائيلي بدرجات متفاوتة على الحدود مع لبنان.

وحول تفاصيل الحدث قالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال استطلع بقوة خاصة قبل يومين، وسمحت قوات الرضوان للقوة بالتجول في نطاق العملية علي الارض.







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