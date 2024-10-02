مصطفى الفقى: السياسة الخارجية المصرية من أفضل الإيجابيات للدولة (إنفوجراف)

أثنى من قادة الفكر والثقافة والسياسيين على دعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لحضور جلسة مجلس الوزراء لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.

وقال الدكتور مصطفى الفقى خلال جلسة مجلس الوزراء، إن الاستماع للسياسيين هى سنة حميدة والمصارحة مهمة جدا.

وأضاف الفقى، أن قضية مصر تاريخيا فى ذهن العالم كله أنها دولة تبيع سياسة وتشترى اقتصاد، طول عمرها تبيع فكرة الدور القومى الإقليمى فكرة المكانة الإقليمية وتوظف هذا لخدمتها فهى دولة رغم ثرائها التاريخى ومكانتها المرموقة المعروفة ليست دولة سيولة مالية ولديها انفجار سكانى ضخم يبتلع كل مخرجات التنمية.



كلمة الدكتور مصطفى الفقى

وأكد أن العالم يصنف مصر بطريقته، والدبلوماسية الغربية ترى أن مصر بلد لا يجب أن تغرق ووجودها يجب أن يظل على سطح الماء حيا لأنه إذا سقط سقطت المنطقة، وإذا ارتفع امتد يده شرقا وغربا مثلما حدث فى عهد محمد على وجمال عبد الناصر وهذا موجود فى العقل الغربى ومهم جدا أن نعرف رؤية الآخرين لنا، أما العالم العربى فلديهم تركيبة غريبة جدا قدر كبير جدا من حب مصر وتقدير مصر وشعب مصر وأرض مصر وذكريات مصر التاريخية لدورها فى بناء هذه الدول ولكن شب الصغار على الطور وبدأ يشعر الجميع أن لهم نفس الحقوق ونفس المكانة.