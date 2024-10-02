محافظ الجيزة يكرم عددا من أعضاء المجلس التنفيذى السابقين لبلوغهم سن المعاش

كتبت - مرام محمد

كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من أعضاء المجلس التنفيذي السابقين لبلوغهم سن المعاش، وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم.

شمل التكريم كلًا من (اللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة السابق، وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور السابق، ومحمود ثابت رئيس مركز ومدينة العياط السابق، وهالة غريب مدير مديرية التموين السابق، وحمدى معاذ مدير فرع شمال الجيزة للتأمين قطاع خاص السابق).

وأشاد المحافظ، بأداء المكرمين خلال مدة عملهم، وأثنى على قدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها وتفانيهم في العمل بالتعاون مع مختلف الجهات وأداءها بأمانة وإخلاص، ومتمنيًا لهم التوفيق.