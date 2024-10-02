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رئيس معهد الفلك يكشف سبب شعور سكان المعادى والبساتين بهزة أرضية

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 08:52 م
رئيس معهد الفلك يكشف سبب شعور سكان المعادى والبساتين بهزة أرضية هزة أرضية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، سبب شعور سكان المعادى والبساتين بـ هزة أرضية وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، فى تصريحات لليوم السابع، أن السبب فى ذلك أعمال إنشائية بالقرب من منطقة البساتين أدت لحدوث هزة أرضية بقوة 1.9.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال أكثر من 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

 

 







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