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دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 08:56 م
دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا دار الافتاء
كتب لؤى على

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استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاربعاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الثانى من شهر أكتوبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس الموافق الثالث من شهر أكتوبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر أكتوبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.







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