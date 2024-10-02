حياة كريمة تطرح اللحوم بـ185 جنيها فى الجيزة.. صور

كتبت – مرام محمد

طرحت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الأربعاء، من خلال منافذها المتنقلة، كيلو اللحمة المجمدة بسعر 185 جنيهًا، وذلك في إطار مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مدعمة لتخفيف الأعباء عنهم.

وأطلقت المؤسسة، اليوم، 4 منافذ متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في مناطق، شملت: (الوراق، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، وأطفيح)، إذ تم طرح اللحوم المجمدة بسعر 185 جنيهًا، والفراخ بـ112 جنيها للكيلو.

وشهدت المنافذ لليوم الخامس على التوالي إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لشراء احتياجاتهم من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بعد وصولها لمناطق عديدة نطاق المحافظة، شملت: (أرض اللواء، والملك فيصل، ومدينة الجيزة، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والصف، وأطفيح).

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بالجيزة، إن مبادرة المؤسسة لدعم اللحوم البلدية والمستوردة، تأتي في إطار سعيها الدائم والمستمر لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المبادرة تطرح اللحوم على 3 مستويات، اللحوم البلدية الطازجة ذبح اليوم سعر الكيلو 310 جنيهات، واللحوم البلدية المبردة بالمنافذ المتنقلة بسعر 210 جنيهات، واللحوم البتلو المستوردة بسعر 185 جنيهًا.



طرح اللحوم بأسعار مخفضة في الوراق



طرح اللحوم بأسعار مخفضة في مراكز الجيزة ضمن حياة كريمة



مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة