اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 10:54 م
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الصحة العالمية تعقد ندوة عن جدرى القردة وأحدث العلاجات وتوفير الرعاية للمرضى

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 12:26 م
الصحة العالمية تعقد ندوة عن جدرى القردة وأحدث العلاجات وتوفير الرعاية للمرضى جدرى القرود
كتبت أمل علام

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تعقد منظمة الصحة العالمية بعد قليل ندوة عبر الانترنت اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر حول جدري القردة تحت عنوان "توفير رعاية سريرية آمنة وقابلة للتطوير"، تركز الندوة على أحدث الإرشادات بشأن تقديم دعمٍ شاملٍ يراعي العمر والنوع الاجتماعي للمرضى المصابين بجدري القِرَدة، بما في ذلك الرعاية في المرافق والرعاية المنزلية للمرضى.

تتناول الندوة ما يلي:

- الرعاية الداعمة القصوى للمرضى

- حماية العاملين الصحيين والمرضى

- أحدث المعلومات عن وسائل المكافحة الطبية

يشارك في الندوة التى تناقش الرعاية الصحية وأحدث العلاجات الخاصة بجدرى القردة كل من: الدكتورة شيورى كوداما مسئولة طبية للوقاية من مخاطر الامراض المعدية والتاهب لها، والدكتورة ايمان هويدى مسئولة الوقاية من العدوى ومكافحتها بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور الطيب أحمد السيد المسئول الطبي المعنى بالتمنيع في الطوارئ الصحية .
 







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