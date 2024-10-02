اليوم السابع
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الصحة العالمية: إصابة شخص بالسعودية بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 10:10 م
الصحة العالمية: إصابة شخص بالسعودية بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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أعلنت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه تم إخطار المنظمة بحالة إصابة بشرية واحدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) في 5 سبتمبر 2024، من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

وقالت المنظمة فى بيان لها ، إن الحالة لرجل من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، عمره بين 50 و55 عامًا، ويعاني من أمراض مزمنة، ولم يكن له تاريخ اتصال بالإبل، ولم يكن من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتم استكمال متابعة المخالطين، ولم يتم رصد أي حالات ثانوية.

منذ بداية العام، تم الإبلاغ عن  5 حالات، بما في ذلك 4 وفيات، في المملكة العربية السعودية. ولا يؤدي الإبلاغ عن هذه الحالة إلى تغيير تقييم المخاطر الإجمالية لمنظمة الصحة العالمية، والذي يظل معتدلاً على المستويين العالمي والإقليمي.
 







فيروس ميرس

الصحة العالمية

المملكة العربية السعودية

متلازمة الشرق الاوسط التنفسية




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