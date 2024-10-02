الخارجية الأمريكية: نحاول الوصول لمقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة بتعاون مع مصر وقطر

إبراهيم حسان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إعلان إسرائيل أن أمين عام الأمم المتحدة شخصية غير مرغوب فيها خطوة غير إيجابية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضافت الخارجية الأمريكية، "إسرائيل تحتفظ بحق استهداف حزب الله لكننا ما زلنا نريد وقفا لإطلاق النار، ونحن نحاول الوصول إلى مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع مصر وقطر".

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: "طلبنا من إسرائيل عدم استهداف أي منشآت مدنية في لبنان وتحديدا المطار".

بشأن حظر إسرائيل لدخول أمين عام الأمم المتحدة إليها، قالت الخارجية الأمريكية: "لا نجد هذه الخطوة مثمرة بأي شكل من الأشكال"، لافته إلى أن إسرائيل لديها حق الرد على هجوم إيران "لكننا لا نريد رؤية حرب إقليمية".

وكشفت الخارجية الأمريكية: "لم يقتل أي مواطن أمريكي في العملية الإسرائيلية بلبنان وننظم رحلات تجارية لمغادرة رعايانا من لبنان".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل وتعتزم فرض عقوبات على طهران، ونناقش مع إسرائيل طريقة ردها على الهجوم الإيراني وأوضحنا أننا لا ندعم هجوما إسرائيليا على منشآت نووية إيرانية، ولن نعلن عن محادثاتنا مع إسرائيل بشأن ردها في الوقت الراهن".

وأشارت الخارجية الأمريكية قائلة: "تحدثنا مع مسؤولين إسرائيليين عن طبيعة ردهم على الهجوم الإيراني، والرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني يعود لإسرائيل، وبلينكن تحدث إلى الحلفاء بشأن الرد على عدوان إيران على إسرائيل".