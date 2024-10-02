الخارجية الأمريكية: المنطقة على شفا حرب إقليمية

محمد جمال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، وأكدت أنها أوضحت للإسرائيليين بأننها لا ندعم استهداف البنية التحتية اللبنانية.

وأوضحت الوزراة أنها لا تزال تعمل لمنع الانزلاق نحو حرب إقليمية في الشرق الأوسط رغم التصعيد، مشيرة إلى أنها تناقش مع إسرائيل طبيعة ردها على إيران وتصعيد طهران غير مسبوق، مؤكدة أنه لم تستبعد جهود وقف إطلاق النار فى غزة بسبب الأحداث فى لبنان.

ونفذ حزب الله اللبنانى، صباح اليوم ، كمينا محكما لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلى حاولت التسلل إلى بلدة العديسة التي لا يفصلها سوى مسافة قليلة عن الحدود بين شمال فلسطين المحتلة والجنوب اللبنانى.

وشن حزب الله، حملة قصف صاروخى استهدفت تجمعات جيش الاحتلال فى المستوطنات الحدودية بين فلسطين ولبنان، قبل أن يعلن عن الكمين المحكم الذى استهدف القوة الإسرائيلية.

وأطلقت إيران أكثر من 180 صاروخًا باليستيا على إسرائيل، فى خطوة وصفها بايدن سابقا بأنها "غير فعالة". ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن الهجوم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رد إسرائيل من المرجح أن يكون أكثر حدة هذه المرة، مشيرة إلى أنها قد تستهدف المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية.

وجاء الهجوم الصاروخى الإيرانى ردًا على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسى السابق لحركة حماس إسماعيل هنية فى طهران بنهاية يوليو الماضي، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثورى عباس نيلفروشان فى غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت فى 27 سبتمبر الماضي، وفق بيان للحرس الثورى الإيرانى.