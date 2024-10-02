البابا تواضروس خلال عظته: نصلي من أجل سلام بلادنا والشرق الأوسط

كتبت: بتول عصام

أذعيت العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على القنوات القبطية الفضائية ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



وأكد قداسة البابا خلال عظته: نصلي من أجل سلام بلادنا والمنطقة في الشرق الأوسط، وأن يعطي الله الحكمة من أجل سلام الشعوب، مضيفا: نؤمن بالصلاة التي نقلت الجبل، فنصلي من أجل سلام المنطقة.

وأشار البابا خلال عظته الأسبوعية، ضرورة الابتعاد عن مثلث الخطية، والذي يتكون من 3 أضلاع، هما شهوة الجسد وشهوة العين وأخيرا تعظيم المعيشة.

وأوضح قداسته أن الإنسان إذا دخل في دائرة من الدوائر، صار مسبيا، أي يتخلى عن الحرية التي أعطاها الله له، مستندا على آية من سفر يوحنا: "فَإِنْ حَرَّرَكُمْ الابْنُ فَبِالْحَقِيقَةِ تَكُونُونَ أَحْرَارًا." (يو 8: 36).

كما هنئ البابا الشعب بانتصار أكتوبر المجيد، وأثنى على وجود روح الدقة والتخطيط والنظام والرؤية السليمة آنذاك، حتى بارك الله وجاء بالنصر، كما أنهى البابا عظته بشكر الله على سلام وأمن بلادنا مصر.

وكانت العظة الأسبوعية لقداسة البابا من كنيسة العذراء مريم والبابا أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر.