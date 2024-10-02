اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 10:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أنباء عن اغتيال حسن جعفر قصير صهر حسن نصر الله فى غارة إسرائيلية على دمشق

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 10:18 م
أنباء عن اغتيال حسن جعفر قصير صهر حسن نصر الله فى غارة إسرائيلية على دمشق حسن نصر الله
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن هناك أنباء عن اغتيال إسرائيل حسن جعفر قصير، صهر حسن نصر الله، فى غارة على حى المزة بدمشق.

واستشهد ثلاثة سوريين وأصيب آخرون جراء عدوان إسرائيلى استهدف أحد الأبنية السكنية بدمشق.

وذكر مصدر عسكرى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق.

وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى "استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان".







حسن نصر الله

دمشق

سوريا

المزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة