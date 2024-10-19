وكالة الفضاء المصرية تعزز حضورها الدولي في مؤتمر الملاحة الفضائية 2024

كتب محمود راغب

شارك الدكتور شريف صدقي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية - في قمة قادة الفضاء، التي جمعت أكثر من 60 رئيس وكالة فضاء من مختلف أنحاء العالم، الذي عقد في ميلانو، إيطاليا، خلال الفترة من 11 إلى18 أكتوبر 2024. وخلال القمة، ألقى الرئيس التنفيذي كلمة مصر، التي شدد فيها على أهمية بيانات مراقبة الأرض في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ودورها الفعال في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ.

كما أشار إلى التهديدات التي تواجه التنمية المستدامة في الفضاء الخارجي بسبب تراكم الحطام الفضائي، ودعا الي تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه المخاطر

كما شارك الدكتور شريف صدقي، في فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية(IAC)، وتأتي تلك المشاركة في هذا الحدث العالمي البارز بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات استكشاف الفضاء وتطوير البنية التحتية الفضائية، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود المصرية في دعم الابتكار الفضائي



وخلال المؤتمر، عقد الدكتور شريف صدقي عدد من الاجتماعات الهامة، وكان أبرزها اجتماع الجمعيةالعامة للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، حيث مثّل مصر كعضوفاعل في الاتحاد. حيث استعرض الاجتماع الإحصائيات الخاصةبأعضاء الاتحاد وأبرز التطورات في قطاع الفضاء، بما في ذلك زيادة التمويل وعدد الأعضاء خلال العقد الأخير. كما تناول الاجتماع استعراض العروض المقدمة من الدول الراغبة في استضافة النسخة المقبلة من الموتمر



وعلى هامش المؤتمر، عقد الدكتور شريف صدقي عدة اجتماع اتثنائية مع ممثلي وكالات فضاء وشركات دولية ، ،حيث تمت مناقشة إمكانية التعاون في مجال توطين صناعةالأقمار الصناعية كما بحث صدقي خلال اجتماعه مع مسؤولين أمريكيين من وزارة الخارجية ومكتبالتجارة الفضائية، سبل التعاون لنقل تكنولوجيا الفضاء وتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسةوالرياضيات.



واختتم الأستاذ الدكتور شريف صدقي مشاركته في المؤتمربالحديث عن دور مصر الرائد في تطوير بنية تحتية قوية لمراقبةالحطام الفضائي وتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية، مؤكداً أنمصر تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية2030.