وزير العمل ومحافظ الإسماعيلية يطلقان "مبادرة جسور" لتطوير التعليم

كتبت آية دعبس

أطلق محمد جبران، وزير العمل، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ، اليوم السبت، "مبادرة جسور لدعم التعليم المصرى "، التى تهدف إلى دعم دور المجتمع المدنى فى تطوير التعليم، بالمحافظة،باعتباره قضية وطن،شعبًا وحكومة.

فى كلمته توجه الوزير جبران بخالص التهنئة إلى محافظة الإسماعيلية،بمناسبة عيدها القومى الذى يوافق 16 أكتوبر من كل عام، كما أكد تزامن إطلاق مبادرة جسور مع فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،لتتكامل معهما جهود الدولة المصرية من أجل تطوير مهارات الإنسان، واعداده لسوق العمل،وتوفير حياة كريمة له، وتنمية الروح الوطنية والانتماء لديه .

وأكد الوزير على دعم وزارة العمل الكامل لهذه المبادرة الوطنية، التى تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى الذى أصبح توجُّه عالمي.

وقال الوزير أن الحكومة المصرية تتبنى هذه النماذج لمواكبة التطور الصناعى والتكنولوجى على مستوى العالم،وتمنى أن تُحقق "جسور"، أهدافها فى إعداد فنى متعلم بشكل جيد ومُتدرب، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية،ودعم المحافظة، خلال الفترة المُقبلة فى تجهيز عمالة ماهرة،تتماشى مع التطور الصناعى الذى تشهده، لتسد احتياجات سوق العمل فيها، سواء بالمناطق الصناعية الثلاث، بجانب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، علاوة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب.

وأشار الوزير جبران إلى أن هذه المُبادرة الجديدة، تنطلق اليوم من تلك المحافظة العريقة،التى تتميز بالثقافة،وأسلوب الإدارة المتميز.

كما تتميز بوجود جامعة مندمجة مع المجتمع المدنى المحيط بها هى "جامعة قناة السويس"،لذا تتوفر لها كل مقومات النجاح،وستكون جسورًا جديدة تُساهم فى محاور وأهداف "الجمهورية الجديدة" التى يُرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.