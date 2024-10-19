وزير التعليم العالي ومحافظ السويس يزوران طلاب جامعة الجلالة المُصابين بمجمع السويس

كتب محمد صبحى

* وزير التعليم العالي يوجه باستمرار تقديم الرعاية الكاملة للطلاب المُصابين

* وزير التعليم العالي يوجه باستمرار تقديم كل أوجه الرعاية النفسية للطلاب بعد خروجهم من المستشفى لتجاوز آثار الحادث

* مغادرة 28 طالبًا مصابًا للمجمع الطبي بعد تحسن حالتهم الصحية

* استمرار تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لـ 7 طلاب

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم السبت، يُرافقه اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، بزيارة طلاب جامعة الجلالة المُصابين بحادث السير الذين ما زالوا يتلقون الرعاية الطبية والعلاجية بمجمع السويس الطبي.

وخلال الزيارة، اطمئن الدكتور أيمن عاشور والوفد المُرافق له على الطلاب المُصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج بمجمع السويس الطبي.

وأجرى الوزير حديثًا أبويًا مع أبناءه الطلاب المُصابين، واطمأن على استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم حتى يتماثلوا للشفاء التام.

كما طمأن الوزير أولياء أمور الطلاب المُصابين على استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية النفسية للطلاب المُصابين بعد خروجهم من المستشفى وكذلك لزملائهم بالجامعة لتجاوز آثار هذا الحادث الأليم.

وقدم الدكتور أيمن عاشور خالص الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وأسرة المجمع الطبي بالسويس على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للطلاب منذ وقوع الحادث وحتى الآن، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لمُتابعة حالة الطلاب المُصابين وتلبية كافة احتياجاتهم الطبية والعلاجية.

جدير بالذكر أنه قد غادر المجمع الطبي بالسويس 28 طالبًا مصابًا بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يزال يتلقى 7 طلاب الرعاية الطبية والعلاجية بالمجمع.

حضر الزيارة كل من الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، كما حضر الزيارة نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، واللواء طبيب محمد أبوالنجا مدير مجمع السويس الطبي، ولفيف من قيادات المحافظة وهيئة الرعاية الصحية والمُجمع.