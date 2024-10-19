فرنسا تحث على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو" فورا

وكالات

قال الوزير المنتدب للشؤون الأوروبية بنيامين حداد، الجمعة، إن فرنسا تحاول إقناع شركائها بضرورة دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل فوري.

وقال في مقابلة مع صحيفة "باريسيان": "الدعوة هي المرحلة الأولى، وهي إشارة سياسية، يمكننا أن نفعل ذلك الآن. نحن نحشد الجهود لإقناع شركائنا، حتى لو كان الانضمام عملية طويلة ومتطلبة".

يشار إلى أن زيلينسكي قدم خطة لما وصفه "حل الصراع في أوكرانيا "أمام البرلمان الأوكراني (رادا). وتتضمن الخطة خمس نقاط وثلاث إضافات سرية. وعلى وجه الخصوص، تنص النقطة الأولى على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعضوية لاحقة، والثانية ـرفع القيود المفروضة على الضربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة نشر قوات "ردع شاملة غير نووية "على أراضي أوكرانيا. ووفقا لهذه الخطة، يجب أن ينتهي الصراع في موعد لا يتجاوز عام 2025.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "خطة النصر" التي يتحدث عنها زيلينسكي عبارة عن شعارات غير مترابطة، واصفة إياها بـ"الرغوة الدموية على شفاه قاتل نازي".

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن خطة السلام الحقيقية في كييف، تكمن في إدراكها عدم جدوى السياسة التي ينتهجونها. وأشار إلى أن "خطة السلام" الجديدة لزيلينسكي قد تكرر في الواقع الخطة الأميركية، وهي "القتال مع روسيا حتى آخر أوكراني".