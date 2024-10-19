اليوم السابع
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ضخ العملات النقدية بماكينات الصراف الآلى لاستمرار صرف معاشات أكتوبر

السبت، 19 أكتوبر 2024 01:00 م
ضخ العملات النقدية بماكينات الصراف الآلى لاستمرار صرف معاشات أكتوبر صرف معاشات
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر  وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات  أكتوبر 2024 مع استمرار ضخ العملات النقدية في ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي في إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش لمن تخلف في الصرف عن الموعد المحدد.

على جانب آخر، تصرف وزارة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي "تكافل وكرامة"  للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه، ويتم الصرف بجميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

 







وزارة التضامن

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صرف معاشات أكتوبر 2024

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المعاشات




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