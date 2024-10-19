حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 124.7 مليون خدمة مجانية خلال 79 يوما

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 124 مليونا و727 ألفاً و708 خدمات طبية من خلال حملة 100 يوم صحة، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 18 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، 615 ألفا و50 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 122 ألفا و622 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 151 ألفاً و254 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 57 ألفاً و432 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 15 ألفاً و370 خدمة، بالإضافة لتقديم 43 ألفا و355 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 17 ألفا و748 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 111 ألفا و199 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 14 ألفا و173 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 3 آلاف و379 خدمات إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 1001 قرار علاج على نفقة الدولة، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 29 ألفا و315 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ48 ألفا و202 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».