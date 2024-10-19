انطلاق الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس فى نسخته الثالثة غدا

كتب محمود راغب

تنطلق يوم غدا الأحد الموافق 20 أكتوبر وعلى مدار خمسة أيام فعاليات النسخة الثالثة والجديدة من الأسبوع التوظيفي لـ جامعة عين شمس "ASU Career Week 2024" والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة التابع لقطاع الإبتكار والتدريب ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الإبتكار والتدريب وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

يشارك في هذا الحدث التوظيفى الهام المخصص لطلاب وخريجي جامعة عين شمس عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

ويهدف أسبوع التوظيف الثالث بجامعة عين شمس إلى دعم الطلاب والخريجين المتميزين من الجامعة من خلال تعزيز فرص التواصل مع الشركات الكبرى، سواء المحلية أو الدولية بالإضافة إلى منح المشاركين أيضًا فرصة لإجراء مقابلات شخصية مباشرة مع كبار مسؤولي التوظيف في الشركات الكبرى، ويمثل الأسبوع تجربة متكاملة تمكّن الطلاب والخريجين من الخروج بفرص عمل حقيقية وجادة تلبي طموحاتهم المهنية.

وينقسم الحدث لجزئين الجزء الأول يضم معرض توظيفي بمشاركة عددا كبيرًا من الشركات وسيكون علي مدار أيام 20، 21، 22 اكتوبر 2024، من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 8 مساءا، بمقر مركز التوظيف ، داخل المدينة الجامعية بالعباسية.

وستتضمن الفعاليات حوارات مهنية، دوائر الإرشاد المهنى ، فرص عمل وتدريب إلى جانب بناء علاقات مع أبرز أصحاب العمل في سوق التوظيف ،وسيتم تخصيص اليوم الأول لطلاب وخريجي كليات الهندسة، حاسبات و معلومات ، واليوم الثانى لكلية التجارة.واليوم الثالث لكليات ألسن، أداب ، حقوق ، وتربية.

أما الجزء الثاني من الحدث تحت مسمى " أيام التوظيف المفتوحة " سيتضمن مقابلات أولية فورية مع الشركات وجلسات تعريفية علي مدار يومى الأربعاء والخميس 23، 24 أكتوبر 2024 ، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً ، داخل مقر مركز التوظي، بمشاركة الشريك الاستراتيجي للحدث بالإضافة إلي الشركاء الرئيسين .

وسيتم تخصيص يوم الأربعاء لكليات الهندسة ، والحاسبات والمعلومات ، ويوم الخميس لكليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، والتربية.

يذكر أنه للمشاركة في أيام التوظيف المفتوحة لابد من المشاركة في المعرض التوظيفى وحجز دورًا مسبقًا من خلال المنظمين المتواجدين في جناح مركز التوظيف.

للتسجيل فى الأسبوع التوظيفى من خلال الرابط التالي : https://bit.ly/Career-Week-2024