المستندات المطلوبة وخطوات تقديم طلب لشركة المياه لإنهاء التعاقد

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم بطلب إنهاء تعاقد بناءً على رغبة العميل، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- آخر فاتورة مصدرة للعميل.

4- آخر قراءة بالعداد عند الرفع.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- قيام العميل أو المنتفع باستيفاء طلب رفع العداد.

2- قيام العميل بسداد الرسوم المقررة وجميع المستحقات على الاشتراك الخاص بالعداد إن وجد.

3- إخطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه بالمخازن.

4- إخطار القطاع التجاري لإقفال الاشتراك.

5- إيقاف إصدار الفواتير.