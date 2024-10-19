المديريات التعليمية تعد أسئلة امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل

كتب ـ محمود طه حسين

أعدت المديريات التعليمية والإدارات بالتنسيق مع المدارس والمعلمين أسئلة امتحان شهر أكتوبر المقرر أداؤه للطلاب الأسبوع المقبل، حيث تم وضع الأسئلة بواقع 3 نماذج امتحانية فى الفصل، وتضمنت جزئيات الامتحان ما تم شرحه خلال شهر أكتوبر وسبتمبر الماضى منذ بدء العام الدراسي الجديد.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.

وحذرت المدارس طلاب المرحلة الثانوية من الغياب عن المدرسة، مشددة على أنه عدم الحضور يؤدى إلى خفض درجات الطلاب المخصصة لأعمال السنة، حيث إن هناك 10% من درجات الطالب مخصصة للسلوك والمواظبة والحضور، إضافة إلى كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية للمادة.