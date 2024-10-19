القومى لتنظيم الاتصالات يوقف تطبيقات المراهنات الإلكترونية بمصر.. تفاصيل

كتب إبراهيم قاسم

اوقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خطوط الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، في أنشطة مراهنات التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.

وكلفت النيابة العامة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإيقاف الخطوط التى كان يستخدمها تشكيل عصابي فى المحافظات للمراهنات الإلكترونية، وكذا التطبيقات المستخدمة فى هذه المراهنات ومن بينها التطبيق المُسمى 1xbet، وكذلك فحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من اضطلاع عددٍ من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التطبيق المُسمى 1xbet، إذ أنشأوا وأداروا حسابات على عددٍ من المواقع -كوكلاء لها- وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددًا من شرائح الاتصالات مُزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها، وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.

وقررت النيابة العامة، اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين المضبوطين على ذمة التحقيقات في القضية، وجارٍ استكمال التحقيقات.



