وزارة العمل: طرح مشروع قانون العمل للمناقشة بمجلس النواب الأحد المقبل

كتبت آية دعبس

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إنه من المقرر أن يتم طرح مشروع قانون العمل الجديد يوم الأحد المقبل، للمناقشة بمجلس النواب، مشيرا إلى أن وزير العمل محمد جبران خلال ترأسه 3 جلسات متتالية لحوار اجتماعي بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، اكد على أهمية تنظيم حملات - عقب صدور القانون - لتوعية طرفي العملية الإنتاجية داخل مواقع العمل والإنتاج ، بحقوق وواجباب العامل وصاحب العمل، أثناء تطبيق هذا التشريع الذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.

وأضاف: خاصة أن التدريب والتثقيف والتوعية، عناوين رئيسية في "معركة الوعي" التي تخوضها "الجمهورية الجديدة" نحو "بناء الإنسان" وحمايته من أن يكون فريسة سهلة في قبضة الشائعات، أو المعلومات المغلوطة، إن مشروع قانون العمل الجديد قاب قوسين أو أدنى من الصدور، موضحا أنه يضم 267 مادة، تؤكد للجميع ، الحرص على المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار ، ومراعاة معايير العمل الدولية، والدستور المصري، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم ، والتوازن والعدالة في جميع محاور علاقات العمل.



