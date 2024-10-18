اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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هاريس تعلن أن القوات الخاصة والمخابرات الأمريكية ساعدتا إسرائيل في تعقب السنوار

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 01:36 ص
هاريس تعلن أن القوات الخاصة والمخابرات الأمريكية ساعدتا إسرائيل في تعقب السنوار نائبة الرئيس الأمريكى والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس
وكالات

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أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن القوات الخاصة الأمريكية قدمت أيضا المساعدة لإسرائيل في تعقب زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار بالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية الأمريكية.

وقالت هاريس: "عمل أفراد القوات الخاصة والمخابرات الأمريكية بشكل وثيق مع شركائهم الإسرائيليين لتحديد وتعقب السنوار وغيره من قادة "حماس"، وأنا أشيد بعملهم".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات صحفية الخميس أن الجيش الإسرائيلي طارد قادة حركة "حماس" بلا هوادة بمساعدة الاستخبارات الأمريكية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الخميس رسميا اغتيال السنوار في قطاع غزة. وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم قتله في 16 أكتوبر.







كامالا هاريس

اغتيال يحيى السنوار

يحيى السنوار

صور يحيى السنوار

صورة يحيى السنوار

مقتل يحيى السنوار

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

حركة حماس

زعيم حركة حماس

yahya sinwar




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