هاريس تعلن أن القوات الخاصة والمخابرات الأمريكية ساعدتا إسرائيل في تعقب السنوار

وكالات

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن القوات الخاصة الأمريكية قدمت أيضا المساعدة لإسرائيل في تعقب زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار بالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية الأمريكية.

وقالت هاريس: "عمل أفراد القوات الخاصة والمخابرات الأمريكية بشكل وثيق مع شركائهم الإسرائيليين لتحديد وتعقب السنوار وغيره من قادة "حماس"، وأنا أشيد بعملهم".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات صحفية الخميس أن الجيش الإسرائيلي طارد قادة حركة "حماس" بلا هوادة بمساعدة الاستخبارات الأمريكية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الخميس رسميا اغتيال السنوار في قطاع غزة. وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم قتله في 16 أكتوبر.