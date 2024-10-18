نائب المستشار الألماني يتهم دونالد ترامب بالكذب

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الخميس، أن روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، اتهم المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بالكذب.

وخلال محاضرة بالجمعية الألمانية للسياسة الخارجية في برلين، قال هابيك: "عندما نقول "أنت تكذب"، فهذا ليس اتهاما، بل هذا هو الواقع ببساطة"، مضيفا أن هذا يعكس "التدهور في الحوار العام".

وتأتي هذه التصريحات من هابيك في إشارة واضحة إلى ترامب حيث إن الوزير الألماني ذكر الرئيس الأمريكي السابق بالاسم في جملتين سابقتين.

ولطالما أثار المرشح الجمهوري ترامب الجدل من خلال تصريحاته، على سبيل المثال في نقاش مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في سبتمبر الماضي قال إن الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته هاريس مسؤولان عن أعلى معدلات التضخم في تاريخ الولايات المتحدة.

كما يكرر ترامب بانتظام تصريحاته بأن ألمانيا، بعد فشلها في التخلي عن الوقود الأحفوري، أصبحت تبني محطة طاقة تعمل بالفحم كل أسبوع.

يذكر أن هابيك يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد في الحكومة الألمانية، وهو مرشح حزب الخضر المحتمل لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية الألمانية المقررة خريف 2025.