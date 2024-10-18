ملك بريطانيا وقرينته يصلان أستراليا فى زيارة تستغرق 6 أيام

كانبيرا (أ ش أ)

وصل الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، وقرينته الملكة كاميلا إلى أستراليا فى زيارة رسمية تستغرق ستة أيام.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى.) اليوم الجمعة، أن الحاكم العام لأستراليا، سام موستين، ورئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي، كانا في استقبال الملك وقرينته بمطار سيدني.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الملك تشارلز إلى أستراليا منذ اعتلاء العرش في سبتمبر 2022، ومن المتوقع أن يسلط الملك الضوء - خلال الزيارة - على المخاطر الناجمة عن التغييرات المناخية، كما سيجتمع بالعالمين الأستراليين، جورجينا لونج وريتشارد سكولير، اللذين أجريا أبحاثا رائدة في مجال سرطان الجلد، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في أستراليا.

