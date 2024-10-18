اليوم السابع
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مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 10:20 م
مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا حادث مروري - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بشارع التأمينات في مدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مدينة أبوتشت، وتبين مصرع محمد رأفت، 20 عامًا، متأثرًا بإصابته في الحادث، وإصابة شقيقه شريف رأفت، 16 عامًا، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في مدينة أبوتشت.

تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.


 







مصرع شاب

مركز ابوتشت

محافظة قنا

اخبار قنا




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