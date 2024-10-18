ماسك يرفض حضور عشاء عمل في النرويج بسبب تكلفته المالية "الباهظة"

وكالات

أفاد موقع E24 النرويجي بأن رئيس صندوق النفط النرويجي نيكولاى تانجن دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لتناول العشاء في أوسلو، لكن الملياردير الأمريكي رفض الذهاب لأنه "صعب ومكلف".

وقال مدير الاتصالات في صندوق النفط النرويجي مارتي سكور في رسالة إلى الصحفيين النرويجيين: "لقد قال إن المشاركة باهظة الثمن ومكلفة بالنسبة له. ونحن نتعامل مع هذا بتفهم".

ومن المتوقع أن يحضر عشاء العمل، الذي سيعقد في أبريل 2025، رؤساء شركات أخرى بينهم رئيس شركة "فيراري".

وذكرت شبكة "CNBC" الأمريكية في تقرير أن ثروة ماسك بلغت حوالي 265 مليار دولار أمريكي اعتبارا من سبتمبر الماضي. ويرجح أن يصبح رجل الأعمال الأمريكي أول "تريليونير" في العالم بحلول العام 2027.