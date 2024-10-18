اليوم السابع
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الجمعة، 18 أكتوبر 2024 08:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 12:57 م
ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه حملة أمنية - ارشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







الادارة العامة

الاموال العالمة

العملات الاجنبية




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