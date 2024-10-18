ضبط المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالى فى الدقى

كتب بهجت أبو ضيف

انتحل شخص صفة محامي، واستولى على مبلغ مالي من سيدة في الدقي، بحجة توسطه لتوكيل محامي شهير للترافع في قضية خاصة بالمجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لقسم شرطة الدقي، من سيدة اتهمت فيه أحد الأشخاص بالنصب عليها، والاستيلاء على مبلغ مالي.



وذكرت أن المتهم أوهمها أنه محامي، ولديه القدرة على التوسط لدى محامي شهير للترافع عنها قضية خاصة بها.



ألقى رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي، القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.