اليوم السابع
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الجمعة، 18 أكتوبر 2024 08:08 م
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سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم "العلاج الروحانى" فى الإسكندرية

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 12:58 م
سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم "العلاج الروحانى" فى الإسكندرية حملة أمنية - ارشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالإسكندرية لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل –هاتفى محمول "تبين احتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

 







العلاج الروحاني

اعمال السحر

الدجل

الشرطة




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