سفير روسيا بالقاهرة: قمة بريكس تناقش وضع آلية جديدة للمدفوعات الدولية

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قال سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو إن البريكس وضع آلية جديدة للمدفوعات الدولية وجري مناقشتها في الأسبوع الماضي في روسيا خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية، الذين كان من ضمنهم وزير المالية أحمد كجوك ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله.

خلال ندوة عقدتها السفارة الروسية بالقاهرة بالتعاون مع مركز الدراسات العربية الأوراسية الندوة بعنوان "مستقبل مجموعة البريكس وسط المتغيرات الدولية الراهنة"، أكد السفير بوريسينكو أن تلك الآلية ستكون على رأس جدول أعمال قمة البريكس المقررة انعقادها في 22-24 من أكتوبر الجاري في كازان بروسيا.

وأشار السفير، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة البريكس يتخطى الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة السبع، لافتًا إلى أن المجموعة تهدف لوضع آليات اقتصادية جديدة غير الذي يسيطر عليها الدولار والتي أصبحت غير فعالة، لافتًا إلى أن أمريكا حجبت 500 مليار دولار للروس لوجود خلافات معهم. ولذلك يجب وضع نظم وآليات مختلفة لتجنب ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في كل من يختلف معها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى كلمته أمام منتدى اعمال بريكس، الجمعة، أن المنتدى يأتى في وقت يشهد العالم فيه، تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسى باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد.



ندوة السفارة الروسية