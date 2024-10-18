روسيا تحذر من العواقب على الشرق الأوسط عقب اغتيال "السنوار"

موسكو (أ ش أ)

عبرت روسيا، اليوم الجمعة، عن قلقها من العواقب على الشرق الأوسط بعد أن قامت إسرائيل باغتيال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، يحيى السنوار.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف - في تصريح أورده موقع "روسيا اليوم" - إن روسيا تشعر بقلق بالغ بعد مقتل يحيى السنوار، مضيفا أن ما يحدث في غزة ولبنان هو كارثة إنسانية.

وتابع: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو العواقب التي نلاحظها على السكان المدنيين"، في إجابة عن سؤال حول رد فعل "الكرملين"، على الإجراء الإسرائيلي، قائلا إن "هذا يسبب قلقا كبيرا بالنسبة لنا".

وأضاف متحدث الرئاسة الروسية: "إن الكارثة الإنسانية التي نشهدها في كل من غزة ولبنان تثير قلقنا البالغ".

