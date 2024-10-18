اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا تحذر من العواقب على الشرق الأوسط عقب اغتيال "السنوار"

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 03:06 م
روسيا تحذر من العواقب على الشرق الأوسط عقب اغتيال "السنوار" دميترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)

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عبرت روسيا، اليوم الجمعة، عن قلقها من العواقب على الشرق الأوسط بعد أن قامت إسرائيل باغتيال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، يحيى السنوار.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف - في تصريح أورده موقع "روسيا اليوم" - إن روسيا تشعر بقلق بالغ بعد مقتل يحيى السنوار، مضيفا أن ما يحدث في غزة ولبنان هو كارثة إنسانية.

وتابع: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو العواقب التي نلاحظها على السكان المدنيين"، في إجابة عن سؤال حول رد فعل "الكرملين"، على الإجراء الإسرائيلي، قائلا إن "هذا يسبب قلقا كبيرا بالنسبة لنا".

وأضاف متحدث الرئاسة الروسية: "إن الكارثة الإنسانية التي نشهدها في كل من غزة ولبنان تثير قلقنا البالغ".
 







روسيا

اغتيال يحيى السنوار

يحيى السنوار

صور يحيى السنوار

صورة يحيى السنوار

مقتل يحيى السنوار

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

حركة حماس

زعيم حركة حماس

yahya sinwar




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