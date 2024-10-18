راديو كندا: ترودو يخسر 4 وزراء آخرين فى الإنتخابات الفيدرالية القادمة

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ذكر راديو كندا الدولى، اليوم /الجمعة/، أن أربعة وزراء آخرين فى مجلس الوزراء الفيدرالى الكندى لن يترشحوا لإعادة انتخابهم؛ مما يعنى أن رئيس الوزراء جستن ترودو سيعيد تشكيل حكومته فى وقت أصبحت فيه زعامته للحزب هشة بشكل متزايد.



وأبلغت مارى كلود بيبو (وزيرة الإيرادات الوطنية)، وكارلا كوالترو (وزيرة الرياضة)، وفيلومينا تاسى (وزيرة التنمية الاقتصادية لجنوب أونتاريو)، ودان فاندال (وزير الشؤون الشمالية) رئيس الوزراء أنهم لن يترشحوا فى الانتخابات الفيدرالية القادمة.



وتم انتخاب الوزراء جميعًا فى انتخابات عام 2015. شغل الوزيران بيبو وكوالترو مناصب وزارية منذ ذلك الحين. وتفكر بيبو فى الترشح لمنصب عمدة شيربروك، المقرر فى خريف عام 2025.



وقالت مصادر لراديو كندا - لم تسمها - إن الوزراء الأربعة سيتم إبعادهم من مجلس الوزراء فى تعديل وزارى مقرر فى الأسابيع المقبلة.



ولم يحدد رئيس الوزراء موعدًا للتعديل بعد. يعتقد بعض مستشاريه أنه من الأفضل انتظار نتيجة الانتخابات الأمريكية فى الخامس من نوفمبر قبل الانتهاء من الفريق الوزارى الجديد.



بهذا؛ يرتفع عدد الوزراء الذين اختاروا عدم الترشح لإعادة انتخابهم منذ بداية الصيف إلى ستة، بعد خسارة اسمين كبيرين قريبين من ترودو: وهما شيموس أوريجان وبابلو رودريجيز.



ووفقًا لإحصاء راديو كندا، لا يعتزم 24 عضوًا منتخبًا فى الكتلة الليبرالية الترشح لإعادة انتخابهم. وهذا لا يشمل النواب السبعة الذين استقالوا منذ الانتخابات الأخيرة، بمن فيهم الوزراء السابقون مارك جارنو وديفيد لاميتى وكارولين بينيت.



وكان من المفترض أن يؤدى التعديل الوزارى الكبير فى صيف عام 2023 إلى إعطاء الحكومة حياة جديدة واستبدال الوزراء الذين يقتربون من التقاعد. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن رئيس الوزراء من كسب أرضية ضد زعيم المحافظين بيير بواليفير فى استطلاعات الرأي.



ويظهر استطلاع رأى أجرته هيئة الإذاعة الكندية أن المحافظين يحافظون على تقدم كبير بنحو 20 نقطة على الليبراليين.



وتأتى أخبار رحيل الوزراء فى وقت مضطرب بالنسبة لترودو،حيث تقوم مجموعة بتنظيم محاولة لطرده من خلال توزيع وثيقة تدعو إلى رحيله؛ ووقع عليها ما لا يقل عن 20 ممثلاً منتخبًا، وتهدف هذه المجموعة إلى مواجهة رئيس الوزراء فى اجتماع الكتلة البرلمانية الأسبوع المقبل فى أوتاوا.