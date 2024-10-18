دار الإفتاء توضح أخلاقيات التعامل بالأزمات فى 7 خطوات.. تعرف عليها

كتب لؤى على

تواصل دار الافتاء حملتها "أعرف الصح"، والتى تهدف لـ تصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين أوساط المجتمع المصري بين تشدد وتساهل، والحملة تقطع الطريق على التيارات المتطرفة فكريًّا، التي رسخت لدى المجتمع معتقدات ومعلومات خاطئة حول الكثير من القضايا الدينية واستخدمت فيها العاطفة الدينية من أجل التأثير على المجتمع، وحتى يكون الطريق سهلًا في إقناع عامة الناس بأفكارهم المتشددة، وأوضحت دار الافتاء أخلاقيات التعامل في الأزمات وذلك على النحو الآتى:

- الرجوع إلى الله تعالى والتذلل إليه بالدعاء بكشف الضر ورفع البلاء.

- الاعتقاد بأن الله وحده قادر على رفع البلاء من غير حول منا ولا قوة، وحسن الظن به سبحانه وتعالى.

- الأخذ بأسباب الوقاية وأساليب النجاة.

- التعاون والتكاتف والمشاركة فيما يعود بالنفع على الآخرين، والإكثار من فعل الخيرات.

- الالتزام بتعليمات الجهات المسؤلة، وحث الآخرين على القيام بها، وعدم التهاون في شيء منها.

- الكف عن تناقل الأخبار السيئة وترويع الناس.

- الحرص على تقوى الله تعالى وتجنب معصيته، ولزوم الاستغفار والتوبة عما قد سبق من الآثام.