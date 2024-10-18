بايدن: أمريكا وألمانيا تعملان سويا من أجل دعم شعب أوكرانيا

برلين (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن ألمانيا والولايات المتحدة تعملان سويا، من أجل دعم شعب أوكرانيا فى حربه، معربا عن شكره للحكومة الألمانية على عملها، بلا كلل، من أجل ضمان انتصار كييف، فضلا عن أن يكون حلف شمال الأطلسى "ناتو" أكثر قوة واتحادا من أى وقت مضى.

وأوضح بايدن - خلال خطاب فى القصر الرئاسى بالعاصمة الألمانية (برلين) - أن القيادة الألمانية كان لديها الحكمة للاعتراف بالتحول الذي حدث في التاريخ، معربا عن شكره لألمانيا على دعمها لأوكرانيا خلال حربها المستمرة مع روسيا.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لنظيره الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" على وسام الاستحقاق (الصليب الأكبر) الذي منحه له.

وتابع "إن ألمانيا أظهرت التزاما تجاه أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الحرب التي تشنها روسيا ضد كييف تشكل هجوما ضد الديمقراطية وأيضا ضد المبادئ التي حافظت على السلام والأمن في أوروبا على مدار 75 عاما".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الزمن علمه أن التاريخ يمضي قدما إلى الأمام، كما أنه من الممكن أن تتحسن الأمور، مشددا على ضرورة عدم التقليل من قوة الديمقراطية وقيمة التحالفات .

وقال بايدن إن "ألمانيا علمتنا جميعا أن التغيير ممكن، حيث بإمكان الدول أن تختار مصائرها"، معربا عن شكره للقادة الحاليين في برلين على الاختيارات التي قاموا باتخاذها في كل الأمور.

