الصحة العالمية: الإبلاغ عن 439724 حالة كوليرا و3432 وفاة بالعالم

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه من 1 يناير إلى 29 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي تراكمي قدره 439724 حالة كوليرا و3432 حالة وفاة على مستوى العالم في خمس مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت المنظمة، أنه على الرغم من أن عدد الحالات في عام 2024 أقل بنسبة 16% عن العام الماضي، فإن ارتفاع الوفيات بنسبة 126% أمر مقلق للغاية، قد يُعزى ارتفاع معدل الوفيات جزئيًا إلى المواقع المحددة لهذه الفاشيات، والتي تشمل المناطق المتضررة من الصراع حيث يكون الوصول إلى الرعاية الصحية معرضًا للخطر بشدة، والمناطق التي تعاني من فيضانات هائلة ألحقت الضرر بالبنية التحتية الحيوية، والمناطق ذات المرافق الطبية غير الكافية. وتبرز هذه التحديات بشكل خاص في المناطق الريفية والنائية، حيث يكون التأخير في الوصول إلى العلاج أمرًا شائعًا بسبب ضعف البنية التحتية وموارد الرعاية الصحية المحدودة.

ومنذ التقرير الأخير، تم الإبلاغ عن فاشيات جديدة للكوليرا في النيجر (705 حالة و17 حالة وفاة) وتايلاند (خمس حالات بدون وفيات)، مما يرفع إجمالي عدد البلدان المتضررة في عام 2024 إلى 30 دولة.

وتابعت، اعتبارًا من 14 أكتوبر، استنفد المخزون العالمي من لقاح الكوليرا الفموي، ولم يتبق أي جرعات متاحة، وعلى الرغم من أنه من المتوقع وصول المزيد من الجرعات في الأسابيع المقبلة، فإن هذا النقص يفرض تحديات كبيرة على جهود الاستجابة لتفشي المرض ويعيق الجهود الرامية إلى السيطرة على انتشار المرض.



