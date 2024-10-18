الدرجات المخصصة للتقييم الأسبوعى وامتحان الشهر بالمرحلة الابتدائية

كتب محمود طه حسين

مع تطبيق التقييمات المختلفة للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي بالعام الدراسي الجارى، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط التقييم والامتحانات وتوزيع درجات للطلاب بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد كالتالى:

- خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 60 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي.

- المهام الأدائية 10 درجات.

- كراسة الواجب 5 درجات وكراسة النشاط 5 درجات .

- التقييم الأسبوعى 5 درجات والمواظبة والسلوك 5 درجات.

- 10 درجات لتقييم الشهر بما يعادل 100 درجة كمجموع كلى.

- يتم توزيع ال 10 درجات الخاصة بتقييم الشهر على امتحان شهر أكتوبر الجارى بواقع 5 درجات و5 درجات أخرى لاختبار شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الطالب يؤدى فى كل فصل دراسي 3 اختبارات منهم اختبارين شهر بجانب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول والثانى.