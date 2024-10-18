اليوم السابع
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الحكم على إمام عاشور بتهمة التعدى على فرد أمن بالشيخ زايد.. غدا

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 12:08 م
الحكم على إمام عاشور بتهمة التعدى على فرد أمن بالشيخ زايد.. غدا إمام عاشور-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، حكمها على إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد.

كانت نيابة الشيخ زايد، أخلت سبيل إمام عاشور لاعب النادى الأهلى بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه فى واقعة التعدى على فرد الأمن بمول تجارى بالضرب، وواجهته النيابة بالفلاشة المقدمة من فرد الأمن المجنى عليه، التى ترصد دخوله المول رفقة 15 شخصا آخرين.

ووجهت النيابة لـ"عاشو"، اتهاما بالتعدى على فرد الأمن وإحداث إصابته، فرد على الاتهام، قائلا: إن الواقعة عبارة عن شد وجذب أدت إلى سقوط فرد الأمن على الأرض.

وأضاف أنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، لتخبره بأنه مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول إثر قولها له أن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأفاد بأنه "شد التليفون المحمول الذى كان بحوزة فرد الأمن المجنى عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان"، لرغبته فى رؤية الأشخاص الذين قالت زوجته إنهم تحرشوا بها.







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