الجيش الروسى يسلم أوكرانيا جثث 500 جندى من قواتها

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سلم الجيش الروسى، اليوم /الجمعة/، أوكرانيا جثث أكثر من 500 جندى من قوات كييف.



وأفادت هيئة التنسيق الأوكرانية لمعاملة أسرى الحرب - وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخبارى - أن "روسيا وأوكرانيا تبادلتا جثث العسكريين، وسلمت روسيا 501 جثة بينما سلمت أوكرانيا 89 جثة".



وأضافت الهيئة: "تم تأكيد البيانات الواردة من قبل شمسايل سارالييف ممثل مجموعة التنسيق البرلمانية المعنية بالعمليات العسكرية".



وأشارت الهيئة إلى أن 382 جثة تعود للجنود الذين شاركوا فى المعارك على محور أفدييفكا.



وفى فبراير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مدينة أفدييفكا بالكامل.



وأفدييفكا، إحدى الضواحى الشمالية لمدينة دونيتسك، وحولتها القوات الأوكرانية إلى منطقة محصنة وقاعدة لقصف المناطق السكنية فى دونيتسك منذ عام 2014.